Si parte sabato alle 18, nel parco Cimabue a Piedimonte. Una "dichiarazione d'amore" per tutti coloro che amano leggere e vogliono offrire uno spazio integrale alla cultura della lettura. L'inaugurazione della panchina letteraria nel Comune di Piedimonte è infatti attesa proprio sabato pomeriggio, nell'ambito del progetto promosso dall'Abi Valle dei Santi, intitolato "Tra arte e cultura - spazio integrale alla lettura".

Le panchine letterarie, lo ricordiamo, hanno raccolto consensi in tutta Italia e affascinato persone di tutte le età. «Un invito alla lettura, all'amore per i libri, all'arte ma anche alla promozione delle eccellenze nazionali e locali» spiegano gli organizzatori.

L'inaugurazione, voluta dal Comune di Piedimonte, prevede anche la presentazione di "Il talismano di Berar" di Fiano, del progetto decorativo della panchina e l'intrattenimento per bambini.