Palingenesi: suoni e movimenti ad Aquino. uno spettacolo tra storia e fede. La danza contemporanea diventa protagonista alla Madonna della Libera. Palingenesi è uno spettacolo di danza contemporanea, firmato da Mara Capirci, e ispirato ai significati storici della via Francigena, atteso per sabato.

«Indica il processo di rigenerazione che il pellegrino compiva, quindi anche la manifestazione della volontà dell'uomo di ritrovarsi nei luoghi storici per dare loro vita nuova e assicurarne la conservazione.

Elemento rappresentativo sarà il sale, simbolo di conservazione» spiegano gli organizzatori. L'appuntamento è per sabato alle 19 nella chiesa Madonna della libera ad Aquino. L'evento è parte della rassegna "Viviamo le nostre storie Festival" organizzata dal Comune di Aquino e patrocinato dalla Regione Lazio.