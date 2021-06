Investito poco distante dalla sua abitazione, ricoverato in prognosi riservata un cinquantaquattrenne di Torrice. L'incidente ieri sera dopo le 22. Sul posto il personale medico che ha trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone e i carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Ad investire l'uomo un'auto condotta da un giovane sempre di Torrice.