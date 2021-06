Cade dal balcone del suo appartamento al sesto piano. Muore un anziano del capoluogo. L'incidente questa mattina in una palazzina in via Mola Vecchia nella parte bassa di Frosinone. Sul posto il personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono intervenuti inoltre gli agenti della polizia per tutti gli accertamenti del caso. Un forte rumore ha svegliato i residenti e quando si sono affacciati per capire cosa fosse accaduto hanno visto l'uomo a terra. Purtroppo, come detto, per lui non c'è stato nulla da fare. Dolore dei familiari per quanto accaduto al loro caro.