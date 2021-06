L'Istituto superiore Sandro Pertini non chiude mai. Per la dirigente scolastica, la prof.ssa Annamaria Greco, è importante che gli studenti di Alatri e dell'alta Ciociaria trovino sempre accoglienza per una crescita continua. L'anno scolastico si è chiuso ufficialmente l'8 giugno con l'Expo AVS (dell'Alta Valle del Sacco) dal titolo significativo "Pertinionlife - storie di didattica stra-ordinaria ai tempi del Covid" ed ha subito riaperto i battenti con l'Esame di Stato, i corsi di recupero e poi con corsi estivi del Piano Estate.

L'expo è stata quest'anno una grande manifestazione. Giunta alla VII edizione, questa creatura della dirigente ha radunato molte personalità che durante l'anno scolastico hanno collaborato come Aziende e istituzioni.

Tra le aziende presenti la Mazzocchia spa, la C&C Consulting SRL, la N3TCom e la SeeWeb. Per le Istituzioni l'onorevole regionale Mauro Buschini, l'assessore alla pubblica istruzione di Alatri Tommasina Rapone e il consigliere delegato alla cultura del Comune Carlo Fantini.

Ospite graditissima Licia Colò che ha salutato e si è complimentata con gli alunni dell'Istituto Pertini per il lavoro portato avanti sul rispetto dell'ambiente e sulla vivibilità, e per dare loro parole di incoraggiamento. È intervenuto, poi, il giornalista Daniele Vicari che ha presentato il premio letterario "Emanuele Morganti", intitolato al ragazzo ucciso ad Alatri e che si era diplomato due anni prima proprio al Pertini. Alessandro Cola ha dato, quindi, l'avvio alla giornata, dedicata interamente all'insegnamento dell'Educazione Civica (la vera novità di questo anno scolastico), interpretando un brano tratto da "Azione popolare: cittadini per il Bene Comune" di Salvatore Settis, un volume sull'importanza della cittadinanza attiva.

Gli ospiti hanno apprezzato moltissimo gli stand organizzati dai diversi indirizzi del Pertini. E così l'Istituto di Biotecnologie Ambientali e Chimico, per esempio, nelle sue sperimentazioni, ha creato il biodiesel e ne ha mostrato il processo nel suo stand; l'Istituto Meccanico ha portato a compimento Solaria, l'auto a pannelli fotovoltaici. L'Istituto Agrario ha avuto a disposizione tutta l'azienda agraria per mostrare il suo progetto di rispetto per l'ambiente mostrando anche le nuove arnie con le api. L'evento è stato ripreso da Gianluca Gori e è stato trasmesso sui canali social dell'Istituto Sandro Pertini e dall'emittente Ernica TV in diretta.