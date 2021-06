Quando è esplosa la vicenda del famigerato concorso di Allumiere tutti hanno puntato il dito contro di lui, tanto da essere indotto a rassegnare le dimissioni dal proprio incarico. Dimissioni, che il Pd, il suo partito di appartenenza che ha fatto quadrato attorno a lui, ha definito «assolutamente non dovute» e che «rappresentano un grande gesto di trasparenza e di amoreverso le Istituzioni». Domani alle 11, nella seduta della Commissione Trasparenza, che si sta occupando di fare chiarezza su quanto accaduto ad Allumiere, sarà audito il consigliere regionale ed ex presidente del Consiglio regionale, Mauro Buschini.

Oggetto dell'audizione? "Procedure concorsuali eseguite presso il Comune di Allumiere a cui ha attinto anche il Consiglio regionale del Lazio" recita la rubrica dell'ordine del giorno della commissione presieduta da Chiara Colosimo (FdI). La vicenda, ormai nota, che ha avuto un clamorosorilievo mediatico a livello nazionale, riguarda alcuni concorsi banditi dal Comune di Allumiere che hanno prodotto varie graduatorie, alle quali hanno attinto, da dicembre 2020 in poi, altri Comuni del Lazio e lo stesso Consiglio regionale.

In particolare, quest'ultimo ha attinto da due diverse graduatorie del Comune di Allumiere, per assumere 16 assistenti amministrativi (categoria C) e 5 funzionari (categoria D). Sulla questione, peraltro,stanno indagando le Procure di Roma e di Civitavecchia, a seguito di alcuni esposti presentati dopo che sono emerse presunte anomalie nella procedura concorsuale, con particolare riferimento al numero di concorrenti che hanno superato la preselezione e al numero di idonei finali nella graduatoria per istruttori amministrativi.

Nella seduta di venerdì scorso, la commissione ha interloquito, chiedendo delucidazioni sulle procedure seguite, con il Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio, Cinzia Felci, accompagnata dal dirigente dell'Area Organizzazione Fabio Pezone. La seduta di domani potrà essere seguita in diretta sul canale youtube del consiglio regionale del Lazio.