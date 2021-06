È entrato all'interno della tabaccheria chiedendo un pacchetto di cartine. Subito dopo ha gettato sul volto del tabaccaio un liquido rosso, molto probabilmente al peperoncino, e si è dato alla fuga non prima però di aver sottratto circa 1.500 euro dalla cassa. È successo ieri mattina in via Giordano Bruno al sali e tabacchi che si trova subito dopo Porta Romana.

A soccorrere immediatamente l'uomo sono stati i residenti della zona che sentendo urlare si sono precipitati subito per vedere cosa fosse accaduto.

E l'immagine che si sono trovati davanti agli occhi è stata chiara: un liquido rosso sul bancone e sul pavimento e il proprietario che urlava di non riuscire più a vedere niente.

Tempestivo è stato l'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine che hanno chiesto subito all'uomo e alle persone presenti le prime informazioni. Una descrizione ben dettagliata è stata quella che ha fornito il titolare della tabaccheria.

Secondo il suo racconto la persona che lo ha aggredito sarebbe un uomo di colore che indossava una maglia verde e che, con la scusa di acquistare un pacchetto di cartine, gli ha gettato sul volto un liquido per poi darsi alla fuga. L'uomo è stato portato presso l'ospedale Fabrizio Spaziani riportando irritazioni cutanee sul volto.