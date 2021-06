La triste notizia della morte di Lucia Pica, a soli 61 anni, soltanto poche settimane fa aveva festeggiato il compleanno, essendo nata il 4 giugno, è stata commentata sui social da migliaia di messaggi di cordoglio e ripresa dalle testate nazionali. La figura di questa donna dinanzi alla tragedia del figlio è stata un vero esempio. Tra i primi a manifestare cordoglio e profonda vicinanza è stato Enrico Pavia avvocato che dal primo istante ha difeso la famiglia nel processo. Le sue parole sono parole di un amico. «Ci ha lasciato Lucia, la mamma di Emanuele. Una grave malattia con la quale ha combattuto per quasi dieci anni, acuita dall'immane dolore per la perdita del figlio, ha avuto la meglio sulla sua straordinaria forza interiore. Ho conosciuto in lei - ricorda Pavia - una donna di grandissimo valore, dotata di eccezionale senso di umanità. Lucia non ha mai perso la fede nonostante la vita le abbia riservato prove tremende. Ci ha insegnato ad amare e perdonare, senza mai perdere la fiducia nella giustizia, anche quando questa pareva andare in senso contrario. Lucia ha dimostrato a tutti noi quanto siano importanti i valori in cui crediamo. Si dice che una persona non muore veramente sino a quando il suo ricordo permane nel cuore di coloro che l'hanno amata ed apprezzata. Se davvero è così, sono certo, cara Lucia, che tu sarai sempre con noi. Un abbraccio a Melissa, Francesco e Giuseppe». I funerali venerdì mattina alle 10 nella chiesa di Tecchiena Castello e saranno eseguito dall'impresa "Straccamore".