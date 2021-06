Tragedia ad Ostia, nel quartiere Infernetto, dove un uomo di 52 anni ha perso il controllo del suo monopattino in strada, sbattendo il viso sull'asfalto. Un trauma talmente grave che gli è costato la vita.

I fatti sono accaduti ieri sera, poco prima delle 19. Sul posto per ricostruire la dinamica gli agenti della Polizia Locale.

Da una prima indagine sembrerebbe esclusa la presenza di altri veicoli che possano aver urtato il mezzo. Saranno i caschi bianchi di Ostia a far luce. Il 50enne, portato in ospedale con gravi traumi facciali, una volta arrivato all'ospedale Grassi di Ostia è morto poco dopo.