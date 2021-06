Ha lottato fino alla fine ma oggi, poco dopo le 14, il cuore di Lucia Pica, mamma di Emanuele Morganti, ha cessato di battere. Il suo ultimo saluto è stato rivolto ai suoi cari a suoi due figli che l'hanno accudita e sostenuta fino all'ultimo istante.

Una notizia molto triste che ha gettato nello sconforto tutti coloro che hanno seguito la storia di Emanuele. Una donna che in questi anni ha lottato come un leone a seguito della vicenda del suo caro figlio morto dopo la violenta aggressione di cui rimase vittima anni fa in pieno centro storico ad Alatri, fatto per il quale sono stati condannati tre giovani a pene molto pesanti.

In questi anni mamma Lucia ha sempre sostenuto con grande dignità il ricordo di suo figlio, ucciso di botte senza un perché, ed ha sempre voluto esprimere il suo enorme dolore per la tragedia. Il suo cuore ha cessato di battere ma il suo ricordo e la sua battaglia non saranno mai dimenticati.

L'impresa funebre Straccamore si occuperà dei funerali di mamma Lucia. Attesa per la data dell'ultimo saluto.