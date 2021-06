Parrocchie della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino a lavoro già da diverse settimane per organizzare al meglio le attività di oratorio e le iniziative estive per coinvolgere bambini e ragazzi. In questa estate 2021 centri estivi ed iniziative saranno regolamentate dalle "Linee guida per le attività con bambini eragazzi".

Ecco le date e i luoghi dei centri estivi: Frosinone: parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù (al via il 14 giugno e fino al 9 luglio), a Veroli parrocchie di san Giuseppe Le Prata e di san Pietro apostolo (5 10 luglio); Ferentino: parrocchia di Sant'Agata (5 16 luglio); parrocchie del Sacro Cuore, Sant'An tonio Abate, Santa Maria Maggiore, Santa Maria degli Angeli (19 luglio 4 agosto); Pofi parrocchie Santa Maria Maggiore e San Rocco (26 luglio 8 agosto).