La tradizione surriscalda gli animi ad Arpino. A infuocare il dibattito cittadino è la cinquantesima edizione de "Il Gonfalone" in programma questa estate. Dalla contrada Vallone commenti al vetriolo sulle scelte compiute dall'organizzazione: "Alle 12 del 21 giugno 2021 è terminato il periodo di tempo utile per iscriversi alla 50^ edizione de ‘Il Gonfalone' di Arpino e noi non ci siamo iscritti.

Il non iscriversi non vuol dire che il Gonfalone non debba farsi, ma che per noi si sarebbe potuto fare altro sulla fattispecie dello scorso anno, organizzando serate a tema in ogni quartiere e contrada o altre cose simili, sfruttando questo tempo per programmare la 50^ edizione per il prossimo anno come avevamo iniziato a pensarla prima del Covid. Proprio per questo motivo, in un periodo di riposo forzato avremmo preferito che l'ente organizzatore, la Pro loco, fosse stato più presente senza svegliarsi da un momento all'altro ovvero a pochi giorni dalla richiesta di finanziamento (3 maggio)". Così lo strappo è servito.

Motivato così dai contradaioli del Vallone: «Se una manifestazione non si può fare, non è che si deve fare per forza per assicurarsi il finanziamento della Regione.

La priorità va data ad altri aspetti in questo momento pandemico che comunque non è finito anche se la situazione è migliorata di molto; e poi ci è stato inviato il regolamento l'11 giugno 2021 dall'ente e l'abbiamo trovato identico a quello del 2019 (senza Covid). Non si può solo scrivere tra le righe che saranno rispettate le misure anti contagio, ma bisognava scendere nel particolare e valutare tutte le ipotesi che ad agosto possiamo trovare".

E ancora: "Un'altra cosa che è venuta subito all'occhio è il non aver scritto nulla in merito ai tamponi. Fare così il Gonfalone per noi, quest'anno, è impossibile e rischioso, ma rispettiamo anche chi non la pensa così. Ricordiamoci che da soli si va veloci ma insieme si va lontano. Buon Gonfalone ai partecipanti".