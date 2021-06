Microchippatura gratuita per i quattro zampe: il Comune di Alatri, assessorato all'ambiente diretto da Roberto Gizzi, insieme all'Accademia "Kronos" ha organizzato un nuovo appuntamento che si svolgerà sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 19, presso l'area mercatale nella zona di "Chiappitto".

Come sempre l'iniziativa, in collaborazione con l'Asl e patrocinio della Regione, sarà riservata a tutti i residenti dei Comuni della Provincia.

I proprietari dei cani dovranno presentarsi muniti di carta d'identità e codice fiscale. Il tema del randagismo non viene sottovalutato anche perché oltre ad essere un rischio per l'incolumità dei pedoni è anche un costo economico per i Comuni.

E così anche Alatri dopo aver valutato una soluzione al fenomeno, e viste anche le tante segnalazioni, nei mesi scorsi firmò un importante accordo con l'associazione "Accademia Kronos che sta dando importanti risultati.