Donna investita da un treno in transito

Nella prima mattina di oggi il personale della Polizia Ferroviaria e della Questura di Frosinone è intervenuto nei pressi della stazione ferroviaria in quanto una donna era stata investita da un treno sui binari a circa 300 metri dallo scalo di Frosinone in direzione sud.

La donna, una 36enne di origine egiziana e residente a Frosinone, presentava come lesioni evidenti l'amputazione del braccio sinistro e una grave lesione all'avambraccio destro. Accertamenti effettuati permettevano di risalire alla dinamica: la donna, dopo essere stata investita, per cause in corso di accertamento, da un treno, è stata inizialmente soccorsa da due uomini, che hanno spostato il corpo verso la recinzione per impedire che venisse investita da altri convogli ferroviari.

Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco e il personale del 118 che ha subito prestato soccorso alla malcapitata, poi trasferita all'ospedale "San Camillo" di Roma con un elicottero. Intervenuta anche la Polizia Scientifica per i rilievi tecnici di competenza. Ultimati gli accertamenti, è stata ripristinata la regolare circolazione dei treni.