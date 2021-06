Una ribalta nazionale e non solo per uno dei siti naturalistici più caratteristici al mondo. E così ieri e il prossimo lunedì, come annunciato dal sindaco Mauro Bussiglieri, saranno obiettivo di un servizio televisivo.

«Sia ieri che il prossimo lunedì le Grotte di Collepardo si potranno ammirare sui canali Sky.

Il prossimo lunedì se ne occuperà il canale Sky Cinema e in streaming su NowTv in cui verrà trasmessa una miniserie televisiva sulla tragica vicenda del piccolo Alfredino, che 40 anni fa cadde in un pozzo suscitando profonda partecipazione e commozione in tutti gli italiani.

Alcune scene sono state girate, lo scorso dicembre, nelle Grotte di Collepardo. La miniserie, per la regia di Marco Pontecorvo, è interpretata da Anna Foglietta, Massimo Dapporto e altri celebri attori. Ulteriori notizie sul sito di Sky Cinema»