Continua a scendere la curva epidemica in Italia. I nuovi casi ieri sono stati 495. Il dato più basso dal 18 agosto 2020. Domenica erano stati 881. È arrivato a 4.253.460 il numero delle persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Tasso di positività invariato, allo 0,6%.

I decessi sono stati 21 (domenica 17), per un totale di 127.291 vittime dall'inizio dell'epidemia. Nel Lazio sono stati effettuati 10.000 test: 5.000 tamponi molecolari e 5.000 antigenici. Si sono registrati 71 nuovi casi e i decessi sono stati 3. I ricoverati attualmente sono 295.

Ieri 162 guariti. In terapia intensiva 76 pazienti Covid.

Il tasso di positività è pari a 1,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,6%.

In provincia di Frosinone i decessi per Covid-19 sono stati finora 663. E i contagi 32.308.

I residenti nei 91 Comuni ciociari sono 489.083. Il tasso di mortalità misura il rapporto tra i morti per la pandemia e il numero degli abitanti. Significa che c'è stato un decesso per Coronavirus ogni 737,68 abitanti. L'attuale indice di mortalità è 0,13%. Dividendo invece il numero degli abitanti per quello dei contagiati, emerge che in Ciociaria ha contratto il virus una persona ogni 15,13 residenti. La percentuale è 6,6%. C'è poi l'indice di letalità, cioè il rapporto tra persone finora contagiate e decessi. La percentuale è del 2,05%. Vuol dire che si è registrato un decesso ogni 48,7 persone contagiate.

Periodicamente i dati riguardanti i contagi e i decessi per Covid vengono aggiornati.

Sulla base di situazioni che hanno bisogno di tempi precisi per essere certificate. Ad ogni modo nel 2020 in provincia di Frosinone (dieci mesi di pandemia) ci sono stati 15.201 contagi e 271 decessi per Covid. Nel 2021 (quasi sei mesi di pandemia) i nuovi casi sono stati 17.107e i decessi 392. Le cifre sono indicative per "leggere" quelle che sono state le curve. Intanto la seconda ondata è iniziata ad ottobre e fino a dicembre ha fatto salire (e di molto) i grandi numeri della pandemia. Relativamente allo scorso anno. Per quanto riguarda il 2021, il peso di marzo e aprile è stato enorme. Ma già a fine febbraio si era capito che l'urto sarebbe stato forte. La provincia di Frosinone è finita in zona rossa per diverse settimane infatti.