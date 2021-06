Una domenica "nera" per la parte alta della città, che dopo le 19 è rimasta al buio per circa sei ore a causa di un black out elettrico che ha suscitato il malcontento dei cittadini, ma soprattutto numerosi disagi.

L'energia elettrica è mancata prima intorno all'ora di pranzo, ma a intermittenza. Quindi, a causa di un guasto piuttosto grave intorno alle 19 si è protratta fino alla mezzanotte, quando le squadre e i tecnici del gestore della rete sono riusciti a rimandare la corrente nelle abitazioni e alla pubblica illuminazione.

Nel frattempo, però, l'oscurità totale in quasi tutto il centro, fino a via Madonna della Pace, ha creato non poche difficoltà ai residenti. La causa del problema sembra essere stata individuata nelle elevate temperature di questi giorni: quattro linee di media tensione sono state coinvolte dal disservizio, causando l'assenza di energia elettrica nella vasta area del centro urbano: tra le zone coinvolte piazza XXV Luglio, piazza Municipio, via San Giovanni, viale della Libertà, via Sant'Antonio ma anche Ponte Berardi, l'area del castello dei Conti e piazza Mancini.

Sono stati attivati i mezzi di pronto intervento e in serata due gruppi elettrogeni di notevole potenza e dimensioni sono stati disposti nelle zone di palazzo Evangelisti e in via Anime Sante. La corrente, come abbiamo detto, è tornata intorno alla mezzanotte dopo che le squadre di E-Distribuzione sono riuscite a collegare gruppi elettrogeni che, a causa delle notevoli dimensioni, hanno creato non poche difficoltà nel passaggio sulle strade.

I lavori di ripristino sono proseguiti durante la giornata di ieri, per tutto il pomeriggio, per cercare di riportare alla normalità la situazione in città entro la serata. Diversi post di malcontento sono apparsi sui gruppi social dei cittadini, che si lamentavano proprio dei disservizi, alcuni riportando il ricordo al Natale 2019, quando ci fu una mancanza prolungata dell'energia elettrica sempre nell'area urbana.