Nuova pulizia per il parco Santa Chiara. Da ieri mattina gli operai dell'ufficio manutenzioni del Comune sono impegnati a pulire l'area verde nel centro della città e a tagliare nuovamente il manto erboso per rendere più decorosa l'ex villa comunale. Non vengono utilizzati diserbanti, ma questa scelta fa accorciare i tempi tra una pulizia e l'altra. Inoltre, la forza lavoro è minima, dato che sono rimaste poche unità in servizio all'ufficio manutenzioni.

Diventa così quasi impossibile riuscire a sfalciare l'erba contemporaneamente in tutti i parchi e giardini. Ecco che in ausilio del Comune arriva la società Ambiente e Salute Srl, chiamata a provvedere al taglio dell'erba.

In conclusione: in queste ore il Comune sta provvedendo alla pulizia dentro il parco, ma fuori l'erba resta alta.