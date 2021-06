Stava partecipando alla competizione "Ernica Sky Race" sui monti Ernici, quando è stato colto da un malore. Paura domenica scorsa per un runner, un uomo di 71 anni. L'uomo è stato trasportato all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone per ricevere le cure del caso. Anche il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto. Sul posto già c'era una squadra del soccorso alpino per tutti gli eventuali interventi durante la manifestazione. Intervento che poi è stato reso necessario.

I fatti

Ad accusare un malore un partecipante di 71 anni.

L'uomo stava partecipando alla competizione "Ernica Sky Race" sui monti Ernici, quando all'improvviso si è sentito male. Subito è stato visto da altri partecipanti e dalle varie persone che erano sul posto per la gara.

I soccorsi

Immediati sono stati i soccorsi all'uomo che è stato raggiunto da una squadra del soccorso alpino, come detto, già presente sul luogo della manifestazione e dall'eliambulanza del 118 della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del soccorso alpino.

L'eliambulanza è atterrata proprio a Prato di Campoli.

Diverse le persone che hanno raggiunto il posto, anche richiamate dall'arrivo dei soccorsi. Tante, infatti, le persone che ieri erano sul pianoro, anche per "fuggire" dalle alte temperature della prima domenica in zona bianca. Il runner, con delle anomalie cardiache, è stato dunque elitrasportato all'ospedale "Fabrizio Spaziani" del capoluogo per tutte le cure e gli accertamenti del caso.