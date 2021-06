Continua a scendere la curva epidemica in Italia. I nuovi casi ieri sono stati 495. Il dato più basso dal 18agosto 2020. Domenica erano stati 881. È arrivato a 4.253.460 il numero delle persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Tasso di positività invariato, allo 0,6%. I decessi sono stati 21 (domenica 17), per un totale di 127.291 vittime dall'inizio dell'epidemia. Nel Lazio sono stati effettuati 10.000 test: 5.000 tamponi molecolari e 5.000 antigenici. Si sono registrati 71 nuovi casi e i decessi sono stati 3. I ricoverati attualmente sono 295. Ieri 162 guariti. In terapia intensiva 76 pazienti Covid. Il tasso di positività è pari a 1,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,6%.

In provincia di Frosinone i decessi per Covid-19 sono stati finora 663. E i contagi 32.308. I residenti nei 91 Comuni ciociari sono 489.083. Il tasso di mortalità misura il rapporto tra i morti per la pandemia e il numero degli abitanti. Significa che c'è stato un decesso per Coronavirus ogni 737,68 abitanti. L'attuale indice di mortalità è 0,13%. Dividendo invece il numero degli abitanti per quello dei contagiati, emerge che in Ciociaria ha contratto il virus una persona ogni 15,13 residenti. La percentuale è 6,6%. C'è poi l'indice di letalità, cioè il rapporto tra persone finora contagiate e decessi. La percentuale è del 2,05%. Vuol dire che si è registrato un decesso ogni 48,7 persone contagiate.