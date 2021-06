Bomba carta in una vetreria di via Armando Fabi, chiuso il processo con il rito abbreviato. Caduto il tentato omicidio, sono arrivate tre condanne per violenza privata a pene contenute anche rispetto alle richieste dell'accusa che andavano dai 3 anni e 4 mesi ai 4 anni. Alla fine, il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Frosinone Antonello Bracaglia Morante ha inflitto 1 a 3 mesi al marocchino Aymen Nadif, 1 e 2 mesi a Gerardo Pisani e a 1 anno e 20 giorni a Ernesto Barile.

Pena sospesa per Nadif che è stato scarcerato.

I tre sono stati difesi dagli avvocati Tony Ceccarelli, Marco Maietta e Francesco Tagliaferri. L'inchiesta inizialmente aveva interessato sei persone, metà delle quali ha optato per il rito ordinario. Pisani, Barile e Nadif erano accusati, in concorso tra loro, di una serie di episodi, con apporti diversi, ma tendenti allo stesso fine, ovvero cercare di uccidere, (per uno sgarbo al marocchino, ha sostenuto la procura di Frosinone) un loro conoscente, titolare di una vetreria, il fratello e la fidanzata di questi.