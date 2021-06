Possibili riduzioni e disagi idrici nella giornata di domani per una vasta area della città di Anagni. Infatti il gestore Acea Ato5 S.p.A. ha comunicato agli uffici comunali che potrebbero verificarsi mancanze d'acqua o basse pressioni domani dalle ore 9 alle ore 15.

In particolare le zone interessate sono le seguenti: centro storico, via Circonvallazione, via Vittorio Emanuele, via Garibaldi, via del Popolo, via della Valle, via della Peschiera, via dello Spizzone, via Giovanni Giminiani, via Pio Salvati, vicolo Cellacchio, via Santa Chiara, vicolo del Macello, vicolo dei Montani, via Bagno e zone limitrofe.

Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata di domani salvo imprevisti. Potrebbero quindi essere interessate migliaia di famiglie da eventuali disagi.