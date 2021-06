Un programma di giochi e divertimento in natura dedicato ai piccoli e alle famiglie.Tutti i sabato, fino a settembre, a Prato di Campoli dalle ore 10 alle ore 15.

Sul pianoro è iniziata una nuova avventura con "Il bosco e i suoi segreti". Il programma completo e tutte le informazioni con i relativi costi, sul sito della Compagnia dei Viandanti che gestisce il pianoro. E proprio sulla pagina della Compagnia dei Viandanti viene spiegata l'idea.

La proposta nasce dal desiderio di organizzare attività «che creino valore per tutta la famiglia, sia bambini che adulti, valorizzando al tempo stesso Prato di Campoli, sviluppando e valorizzando l'area in chiave educativa (educare all'ecologia, alla responsabilità, al piacere), favorendo il turismo lento, naturalistico e sportivo, accompagnare i bambini all'aria aperta affinché imparino "con e dalla natura", creando esperienze di divertimento, apprendimento e condivisione per famiglie.

Al termine di un anno di privazioni e mancanza di libertà abbiamo voluto arricchire l'offerta dell'area naturalistica di Prato di Campoli, di attività fortemente indirizzate verso le famiglie ed i giovani, con attività all'aria aperta, seguendo i principi della sostenibilità e della corretta fruizione di un'area di così alto valore naturalistico quale è il pianoro al fine di permetterne la fruizione collettiva nel pieno rispetto delle disposizioni anti contagio».

E sono tante le persone che non rinunciano a trascorrere ore di relax a Prato di Campoli. In questi mesi segnati dal Covid la voglia di ricominciare, di ripartire, di trascorrere momenti di divertimento, di relax, insieme, seppur con tutte le accortezze, è tanta. E così si "approfitta" delle bellezze della porta accanto e della natura incontaminata come quella del pianoro.