L'area di sgambamento per i cani, inaugurata sabato scorso dall'Amministrazione comunale, è stata ieri lo scenario di un secondo evento, che ne ha mostrato tutta l'importanza per i padroni degli animali in città. Madrina d'eccezione per il secondo appuntamento, condotto dal sindaco Roberto Caligiore e dall'assessore all'Ambiente Riccardo Del Brocco, un volto noti dell'animalismo televesivo: Licia Colò, accolta all'interno dell'area di Castel Sindici per un "Dog show" dimostrativo.

Moltissimi i curiosi che, con al seguito i propri amici a quattro zampe, hanno assistito alla dimostrazione effettuata dagli allevatori locali di cani di razza, oltre che per fare una prima visita alla nuova area messa a disposizione di tutti all'interno del parco di Castel Sindici. Lo spazio è un "unicum" in provincia di Frosinone e permette di portare i propri animali a fare una corsa liberi dal guinzaglio, che è ancora obbligatorio all'aperto per tutti gli animali da compagnia.

«Ogni cosa è importante quando siparla di rapporto congli animali - ha commentato Licia Colò rispondendo a una nostra domanda -. Per rispettarli devi dare loro la possibilità di comportarsi da animali.

Per le persone che hanno un cane in appartamento è importantissimo avere a disposizione, all'interno del centro città, poter fare correre in libertà ai propri animali. Queste aree sono preziose e la creazione a Ceccano di uno spazio del genere è un gesto che, insieme a tanti altri come la lotta al randagismo, sterilizzazione, controllo delle condizioni dei canili, fa la differenza». Sicuramente l'iniziativa ha raccolto consensi ed attirato numerosi cittadini, curiosi di visitare una novità, nella quale recarsi per godere momenti di spensieratezza in una zona interamente pensata e dedicata agli amici a quattro zampe.