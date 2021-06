Estate di lavori anche sulla tratta ferroviaria.vPer tre giorni, dal 25 al 27 giugno, per andare e tornare da Roma andrà fatto un tratto in pullman. Per procedere alla ricostruzione di due ponti al km 14 e al km 21 tra Ciampino e Colle Mattia e tra Ciampino e Frascati, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Ciampino e Frascati sulla linea FL4 e tra Ciampino e Zagarolo sulla linea FL6 dal 25 al 27 giugno 2021.

Lo comunica Trenitalia.

Ecco allora che, per garantire la continuità del servizio, sarà predisposto a beneficio dei viaggiatori un servizio sostitutivo su bus Gran Turismo da 50 posti.

Chi parte da Roma dovrà scendere a Ciampino, prendere la navetta sostitutiva fino a Zagarolo da dove riprende il viaggio in treno. Per chi parte dalla Ciociaria, invece, il viaggio in treno si interrompe a Zagarolo, da lì in bus fino a Ciampino, risalita sul treno per l'ultimo tratto fino alla capitale.

I punti di fermata degli autoservizi informa Trenitalia sono: a Ciampino piazzale Kennedy; a Colonna Galleria fermata Cotral sulla Casilina altezza museo ferroviario; a Zagarolo capolinea Cotral su viale stazione.

La percorrenza tra Frosinone e Roma si allunga così intorno alle 2 ore (tra 2 ore e 4 minuti e 2 ore e 28 minuti). Per fare il tratto in autobus Zagarolo-Ciampino ci vorranno 45 minuti.

Nell'agosto del 2019 ci fu un'analoga interruzione tra Colleferro e Ciampino per aumentare «le dimensioni delle Gallerie Colonna, Olmata e Docciarello», rinnovare «8 chilometri di binari fra Valmontone e Colleferro», adeguare «alcuni cavalcavia» ed eseguire «lavori di mitigazione del rischio idrogeologico». Si era proceduto poi al «rinnovo dei binari e di potenziamento degli apparati tecnologici».