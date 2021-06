Bella sorpresa per Gloria e Raffaele. Nel loro locale, il "Coffee Lab Milano", che hanno da poco aperto dopo aver gestito per diversi anni un bar nella centralissima piazza Santa Maria Maggiore a Trevi, è entrato a far loro visita addirittura il sindaco di Milano Beppe Sala.

Grande la soddisfazione dei due gestori che non si aspettavano certo un ospite così importante come il primo cittadino di una grandissima città come Milano.

Ai due imprenditori auguriamo il meglio viste le doti manageriali che hanno dimostrato di avere gestendo un bar a Trevi diventato in poco tempo ritrovo dei giovani del posto e dei turisti. Gestire un locale a Milano è segno di grande professionalità e competenza nel settore.