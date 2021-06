Si chiude la prima settimana senza vittime dalla seconda ondata. Da quando c'è stata l'esplosione dei contagi anche in provincia di Frosinone non c'era ancora stata una settimana intera senza registrare decessi. Un dato salutato con un sospiro di sollievo in un momento nel quale si raccolgono i frutti delle restrizioni e delle riaperture progressive. Come previsto dagli esperti, il calo dei morti è stato l'ultimo a manifestarsi dopo che, ormai da settimane, il trend della diminuzione dei positivi era conclamato.

La giornata di ieri, oltre a essere stata la dodicesima senza vittime, porta con sè 6 nuovi positivi e 15 negativizzati. Sempre giù gli indicatori quali il tasso di positività all'1,04%, seppur il più alto degli ultimi quattro giorni, e l'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti al 9,22, questo sì il più basso della seconda ondata. Non c'è stato, invece, il sorpasso dei tamponi rispetto alla precedente settimana. Prosegue anche qui il trend in discesa: 4.517 i test totalizzati da lunedì a ieri contro i 4.621 dei sette giorni precedenti.



Il bollettino

Sono 6 i nuovi positivi, di cui la metà di Monte San Giovanni Campano (3) e la restante parte suddivisa tra Alatri, Arce e Frosinone, tuti con 1.

Il parziale di giugno vede 18 casi a Sora, 17 a Frosinone e Monte San Giovanni Campano, 16 ad Alatri, 9 a Cassino e 8 a San Vittore del Lazio.

In tutta la Ciociaria a giugno si contano 157 casi a una media giornaliera di 7,85. Si tratta di valori molto simili a quelli dello scorso settembre chiuso con 223 contagi a una media di 7,43., l'ultimo mese prima dell'esplosione dei casi con la seconda ondata. E, infatti, anche il solo paragone con maggio mostra la differenza visto che il mese passato si è chiuso con 1.061 positivi a una media di 34,22. Peggio avevano fatto aprile con 2.612 casi totali, poi marzo 6.043, febbraio 3.525, gennaio 3.144, dicembre 3.468, novembre 6.588 e ottobre 3.528. Nel 2021 sono 16.542 i contagi registrati. Se poi si contano anche i mesi da ottobre a dicembre si arriva a un totale di 30.126, ovvero il 93,24% dei casi di Covid registrati in Ciociaria.



I decessi

Record positivo di vittime in provincia di Frosinone: per la prima volta dalla seconda ondata non si hanno morti in una settimana. Lo zero prosegue da dodici giorni consecutivi, striscia che si estende a 16 su 17 giorni. La passata settimana si era chiusa a 1 caso, le precedenti due entrambe a 3 e, andando un po' più indietro, le altre prima ancora ambedue a 3.

I tamponi

Nonostante l'impennata di test seguiti negli ultimi giorni non c'è stato il sorpasso sulla settimana precedente. Venerdì con 1.093 il top della settimana e degli ultimi 18 giorni poi 910 e ieri 579 con il totale da lunedì che sale a 4.517 contro i 4.621 del periodo 7-13 giugno. Domenica scorsa i tamponi erano stati un po' di più con 611.



Gli indici

Il tasso risale leggermente: in 24 ore passa da 0,66% a 1,04% a causa della riduzione del numero dei tamponi. Tuttavia, la settimana si chiude a 1,14%. Dato in discesa rispetto all'1,64% dei giorni 7-13 giugno, ma in linea con due settimana fa, 1,07%.

L'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti tocca i minimi con il 9,22, per il secondo giorno consecutivo sotto il 10. Venerdì era al 10,90.