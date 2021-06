Situazione ad altissima tensione nel carcere di Cassino, dove ieri la protesta sconsiderata e incomprensibile di un detenuto ha prodotto un incendio nel primo piano della seconda Sezione della Casa circondariale. Ed a protestare sono i poliziotti penitenziari del SAPPE, che chiedono di non celebrare la Festa del Corpo in programma proprio a Cassino mercoledì 22 giugno prossimo.

Spiega Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, il primo e più rappresentativo della Categoria. "Ieri a Cassino si è vissuta una giornata ad alta tensione per le proteste dei detenuti. Inizialmente si è trattato di una protesta pacifica, nata per evidenziare talune problematiche di natura contabile come i presunti ritardi sull'accreditamento dei bonifici ed il ritardo per la consegna di vettovagliamento. Ma in serata, verso le 22, un detenuto nordafricano di 35 anni si è reso protagonista di una vera e propria violenza distruggendo ed incendiando l'intero primo piano della Seconda sezione della Casa circondariale di Cassino. Niente può giustificare questa gravissima condotta, che ha messo a serio repentaglio la sicurezza degli agenti, degli altri detenuti e del carcere stesso. Il tempestivo intervento dei poliziotti, con grande senso di responsabilità coraggio e professionalità, ha permesso di evitare più gravi e tragiche conseguenze. Un grazie di cuore a tutto il personale di Polizia Penitenziaria del carcere di Cassino che con professionalità e abnegazione hanno evitato che tutte queste situazioni diventassero ancora più drammatiche".

"In questo contesto", aggiunge Somma, "in una situazione di costante emergenza per le note carenze organiche a cui non si trova soluzione da tempo, parlare di Festa della Polizia, come quella in programma per mercoledì 22 giugno prossimo a Cassino, è davvero una ipocrisia. E per questo chiediamo all'Amministrazione Penitenziaria del Lazio di sospendere la cerimonia, che sarebbe davvero senza senso: la Polizia Penitenziaria non ci sta a rappresentazioni di facciata che non rispecchiano la drammatica e quotidiana realtà dei fatti!".

Solidarietà e parole di apprezzamento per la professionalità, il coraggio e lo spirito di servizio dimostrati di poliziotti penitenziari di Cassino arriva da Donato Capece, segretario generale del SAPPE: "E' solamente grazie a loro, agli eroi silenziosi del quotidiano con il Basco Azzurro a cui va il ringraziamento del SAPPE per quello che fanno ogni giorno, se le carceri reggono alle costanti criticità penitenziarie. Ormai è un bollettino di guerra e le vittime sono sempre le stesse: le donne e gli uomini in divisa della Polizia Penitenziaria. Occorrono interventi immediati e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario intervenendo in primis sul regime custodiale aperto. Ed invece dal Capo del DAP Petralia e dal Ministro Cartabia non si vedono provvedimenti e soluzioni. Ogni giorno nelle carceri italiani succede qualcosa, ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le sbarre", denuncia. "Altro che carcere umano e più sicuro, come auspica la Ministro della Giustizia Cartabia: le carceri sono un colabrodo per le precise responsabilità di ha creduto che allargare a dismisura le maglie del trattamento a discapito della sicurezza interna ed in danno delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria. Perchè la Signora Ministra, che si erge a paladina delle garanzie costituzionali dei detenuti, non fa altrettanto con i suoi uomini, con quegli agenti che dovrebbe in ogni modo tutelare, salvaguardare e (utopisticamente) valorizzare, quando loro stessi sono le vittime di aggressioni, umiliazioni, improperi, ferimenti, risse e colluttazioni da parte della frangia violenta dei detenuti? A Cartabia chiederemo da che parte sta lo Stato: se dalla parte di chi ogni giorno sacrifica le proprie famiglie, i propri affetti, le proprie passioni per assicurare, in condizioni, quelle sì disumane, lo svolgimento dei compiti istituzionali affidati o, se, dalla parte di coloro i quali hanno commesso ogni genere di reato e hanno minato e minacciato la pacifica convivenza dei cittadini".

"Ecco", prosegue Capece, "i poliziotti penitenziari del SAPPE martedì 22 giugno 2021 saranno a Roma a manifestare e grideremo, sotto le finestre dell'ufficio del Guardasigilli, "basta!" a queste mortificazioni morali e professionali e siamo pronti a fare sentire la nostra voce a Roma anche davanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Parlamento!".