Ripartono le iniziative comunali a favore dei più piccoli per regalare loro sani momenti di svago e socializzazione nel periodo estivo. Sono stati accolti con vero entusiasmo i due appuntamenti previsti dall'Amministrazione del sindaco Giovanni Iorio.

Si tratta della Colonia marina per ragazzi dai 7 ai 14 anni, che prenderà il via agli inizi di luglio per meravigliose giornate al mare lungo le spiagge del Pontino, con tutti gli accorgimenti del caso e con personale esperto addetto all'accompagnamento e alla vigilanza dei minori.

Si andrà al mare tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, per lasciare liberi i ragazzi il sabato e la domenica di stare in famiglia. La seconda iniziativa, invece, riguarda la riapertura del Centro estivo, un appuntamento fisso visto il successo ottenuto nel corso degli anni, tanto da essere inserito nel calendario della programmazione comunale "Vivi Villa Estate". Dal 5 luglio al 12 agosto, tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 13 anni, potranno partecipare, per stare insieme agli animatori dalle 8,30 alle 16.

Sono previste attività ludico-creative, giochi d'acqua, laboratori musicali, attività sportive, laboratori didattico-formativi. «Le nostre attività ripartono nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, con una leggera libertà in più allo scorso anno - ci spiega la consigliera delegata Politiche sociali Ludovica Iorio - Diamo la possibilità ai bambini di divertirsi e imparare con il centro estivo "La compagnia dei sogni". Il tema fondamentale sarà proprio la libertà di sognare ed è previsto il saggio finale a metà agosto. Le colonie estive invece partono il 5 luglio allo stabilimento la "Riviera" a Rio Claro di Fondi. Con l'entusiasmo di tutta l'Amministrazione, perché i bambini sono il futuro e il nostro primo pensiero va certamente a loro».