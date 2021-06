Verso lo stop all'obbligo delle mascherine all'aperto: "Si potrà fare quando avremo il 50% di popolazione vaccinata, quindi immagino i primi di luglio". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri poco fa, durante il suo intervento alla convention "Ritorno al futuro: il mondo che verrà" in corso a Fiuggi.

"Lasciamolo decidere al Comitato tecnico scientifico - ha affermato Sileri - ma io personalmente non andrei oltre i primi di luglio. E non è una data ma è un calcolo in base a quanta popolazione abbiamo raggiunto con la vaccinazione. Già un mese e mezzo fa - ha ricordato il sottosegretario - dissi che raggiunto il 50% della popolazione con la prima dose di vaccino, almeno a tre settimane da quella soglia potremmo togliere la mascherina all'aperto purché non ci siano assembramenti.

Sileri ha fatto dunque chiarezza sulle indiscrezioni che circolano da giorni. Ora non resta che attendere il via libera del Cts.