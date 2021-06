Non un maxi schermo qualunque...Un monitor gigante dominerà da questa sera il Parco Matusa. E sancirà il ritorno di "Arena Matusa Festival".

La stagione estiva nella location del cuore di Frosinone prende finalmente il via. E lo fa onorando i colori del nostro Paese e l'azzurro della nazionale. Perchè è solo uniti che riusciremo a ripartire.

L'appuntamento, da questa sera, e per tutto il Campionato europeo di calcio UEFA è con "Matusa euro 2021". Potranno essere seguite tutte le partite della nostra nazionale e non solo. Da oggi e fino all'11 luglio gli europei UEFA EURO 2020 saranno trasmessi in diretta sul maxischermo anche dalla tribuna del Matusa.

Per "Matusa euro 2021" il Parco cambia volto. Oltre al maxi schermo, predisposti migliaia di posti a sedere per fare il tifo accompagnati da prodotti enogastronomici e bevande. Da oggi sono, infatti, stati allestiti stand gourmet con panini, pizza e tante prelibatezze locali e spillatori per gli amanti del binomio "partita e birra".

Si torna a fare il tifo sugli spalti. Si torna a fare festa. L'inno cantato sui balconi resterà solo un ricordo. Quello di un momento difficile che però ci ha fatto sentire ancor più italiani. Ora è il momento di tornare a cantare insieme. Di ricominciare.

E ripartire dal divertimento, dalla socialità, dagli eventi all'aria aperta è il modo migliore per tornare ad assaporare quella libertà della quale abbiamo dovuto fare a meno per troppo tempo. Nel pieno rispetto delle regole ancora in vigore, gli organizzatori di Arena Matusa Festival sono pronti a regalare un'altra stagione tra musica, divertimento, enogastronomia, sport e tanto altro.

Il fischio d'inizio di "Portogallo- Germania", alle 18 di questa sera, darà il via all'Arena Matusa Festival 2021.