«Ogni volta che esco dalla superstrada e arrivo a Sora è come se tornasse tutto a quando ero piccolina.

Non mi sono mai staccata dalle mie radici». Sono le parole di Anna Tatangelo che si racconta, in esclusiva, al nostro giornale.

La cantante si mette a nudo parlando del nuovo album, dei singoli che continuano a scalare le classifiche ma anche dei suoi cambiamenti. Nell'intervista che sarà pubblicata domani su Ciociaria Oggi la Tatangelo parla del nuovo album, un lavoro frutto di una lunga ricerca che fotografa il suo cambiamento ad iniziare dal titolo "Annazero": «Questo è un disco diverso, fatto in un momento diverso della mia vita con una nuova Anna molto più consapevole, che non ha più paura di mostrarsi con tutte le sue forze e con tutte le sue fragilità».

Un disco che racconta questo cambiamento, che racconta una "fenice che risorge dalle proprie ceneri, un cambiamento iniziato e compiuto sia a livello musicale sia a livello umano, per ricominciare da zero".

Un lavoro che rappresenta solo il punto di inizio di nuovi e importanti progetti: dai live alla televisione. E ancora il suo rapporto con Sora, le sue radici, il lockdown trascorso in gran parte in Ciociaria e il cambiamento vissuto a causa della pandemia. Un lungo racconto a cuore aperto di un'artista, ma soprattutto una donna, dalla grande umanità che si rivolge anche ai giovani di oggi: «Non abbiate paura, non dovete aver paura di rimanere da soli. Proprio in quello si può trovare una forza incredibile per affrontare le proprie paure e andare avanti».



L'intervista integrale sull'edizione di domani di Ciociaria Oggi.