È stata prorogata la data di scadenza per la partecipazione al concorso "La Piccola scultura", inserito nella sesta edizione del Premio "Fregellae".

Fino al 15 luglio, infatti, tutti gli artisti interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione. L'edizione 2021 della rassegna nasce con l'intento di illuminare, attraverso l'arte contemporanea, la realtà storica dell'antica colonia romana di Fregellae, i cui resti testimoniano un insediamento un tempo fiorente, distrutto e ricostruito, che sopravvive attraverso i resti archeologici rinvenuti in tante campagne di scavi.

L'iscrizione al premio è gratuita e aperta a tutti gli artisti nazionali e internazionali, senza limiti di età. Il tema è libero. Le opere dei partecipanti, in ogni caso, non devono essere state premiate in altre edizioni del premio o in altri concorsi. Inoltre, devono avere misure massime di 30 centimetri alla base, 40 di altezza e 30 di profondità, per un peso massimo di 35 chili. Sono ammessi lavori realizzati con qualsiasi materiale e possono comprendere anche movimenti meccanici, media, luci e audio. Nella fase selettiva verranno valutati l'originalità dell'opera, la ricerca, le qualità tecniche e compositive, oltre al curriculum e al portfolio degli artisti in gara.

I finalisti del premio saranno quindici, mentre il vincitore sarà premiato in occasione dell'evento "Una serata a Fregellae", in programma per il prossimo 4 settembre, data di apertura della mostra. Dunque, gli artisti interessati al concorso hanno ancora tempo per iscriversi. Il Premio "Fregellae" è ormai un appuntamento entrato nella tradizione estiva cepranese ed è dedicato puntualmente ad arte, cultura, creatività, tradizione e spettacolo. Un evento poliedrico, che vuole dare spazio ai talenti spesso poco conosciuti. Nei giorni scorsi, come è noto, sono stati nominati i membri della giuria. La macchina organizzativa è partita e adesso si aspettano soltanto le adesioni degli artisti.