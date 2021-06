Plesso dell'infanzia di Madonna della Sanità ancora protagonista. Ieri al piano terra del moderno istituto, diretto dalla dirigente Rossella Veglianti si è tenuta la manifestazione della consegna dei diplomi ai bambini che frequenteranno l'anno prossimo la scuola primaria. Un momento sempre emozionante. I piccoli alunni della Sezione D con le insegnanti Frasca Caterina e Michela Barone, della Sezione E con gli insegnanti Federica Minnucci, Emmi Bracaglia, Luigi Noviello, della Sezione F con le insegnanti Alessandra Filardi, Monica Iacoucci, Liliana Galiani, Nadia Cianfrocca della Sezione G con le insegnanti Roberta Rossi, Sara Petricca e Sandra Fiorini, si sono esibiti con poesie, balletti, canzoni e dialoghi riguardanti più che altro la natura.

In particolare, la stagione primaverile in un contesto bucolico splendidamente approntato dagli insegnanti nel giardino della scuola stessa. Sono stati usati per gli addobbi molti materiali di riciclo, in quanto la scuola ha sempre portato avanti il progetto della salvaguardia dell'ambiente. Un ulteriore rilievo alla manifestazione è stata la presenza dei genitori, che dopo due anni di pandemia ha dato un segno di ripresa del ritorno alla normalità.

Presente la dirigente scolastica Rossella Veglianti che ha consegnato i diplomi, elogiando il lavoro dei bambini e degli insegnanti che nonostante le difficoltà del momento sono riusciti ad ottenere un ottimo risultato. Una mattinata che di sicuro ricorderanno i piccoli alunni per il loro passaggio, a setembre, alla primaria ma anche emozionante per i loro genitori e gli insegnanti tutti.