Viaggio nel centro vaccinale della Casa della salute ceccanese. Un punto importante nella campagna in atto contro il Covid-19, nella quale, dall'ìnizio delle somministrazioni, sono state iniettate 22.734 dosi di vaccino, l'unica arma per superare la pandemia.

«Ceccano è un punto di somministrazione Astrazeneca - spiega la dottoressa Maria Gabriella Calenda, referente Distretto B del Coordinamento attività vaccinale - Nasce come tale e ha lavorato moltissimo fin dall'inizio della campagna.

Abbiamo somministrato a Ceccano il vaccino Astrazeneca che ha subito varie vicissitudini in termini organizzativi e comunicativi. L'ultima è stata la circolare ministeriale dell'11 giugno, che indica di proseguire con gli "under 60" con il calendario misto. Già da lunedì scorso però, anche a Ceccano, c'è un percorso separato per gli under 60 e over 60, con la doppia tipologia di vaccino. Fermo restando che l'utenza è rimasta abbastanza disorientata, stiamo facendo un grandissimo lavoro di consulenza e sostegno per gli utenti che rimangono un po' perplessi sulle scelte normative.

Non stiamo comunque assistendo l rifiuto, esplicito o implicito, come la non conclusione del ciclo vaccinale. A Ceccano c'è stata una bassissima incidenza di questo fenomeno, appena tre persone». La dottoressa conclude con i numeri del punto vaccinale: «Oggi, viaggiamo su circa 200 dosi somministrate ogni giorno, con una quindicina di Pfizer e un solo rifiuto. Nei picchi di massima affluenza, abbiamo raggiunto circa 350 somministrazioni giornaliere. Abbiamo lavorato molto e bene a mio avviso. Al momento, abbiamo 6 postazioni con altrettanti infermieri, suddivisi tra Pfizer e Astrazeneca, oltre a 3 medici.

Dall'inizio della campagna, il totale delle vaccinazioni nella Casa della salute (a ieri, ndc) è di 22.734 dosi inoculate. Abbiamo dovuto cambiare sede in corso d'opera, poichè le adesioni a Ceccano sono aumentate e abbiamo avuto bisogno di spazio. Adesso, abbiamo a disposizione locali ampi, mentre il medico che fa l'anamnesi si trova di fronte alla sala d'attesa e la sorveglianza è più efficiente».

Sono stati segnalati ritardi e lunghe code in questi giorni, le risulta?

«La ricollocazione del nuovo vaccino richiede tempi un po' più lunghi per le consulenze. Oggi

(ieri, ndc) ci sono stati problemi per utenti reindirizzati con orari sovrapposti. Gli utenti sono disorientati come le dicevo, e i tempi per l'ascolto sono un po' dilatati».