Schianto fatale sulla Flacca ieri nel tardo pomeriggio nel territorio di Gaeta. A perdere la vita Adelchi Fantaccione, 57 anni di Cassino, ex ristoratore molto noto in città. L'avvìo della stagione estiva nel Golfo si sta caratterizzando per il ripetersi di incidenti, anche gravi, che richiedono l'intervento persino di eliambulanze. E quasi sempre gli stessi vedono coinvolti dei mezzi a due ruote.

A distanza di ventiquattr'ore dal brutto sinistro registrato lungo via Unità d'Italia a Formia in cui è rimasto ferito in maniera piuttosto seria un centauro per il cui soccorso si è reso necessario l'intervento di un'eliambulanza, un altro e questa volta ancora più grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la Flacca, nel territorio di Gaeta, in prossimità dell'incrocio con via Eucalipti. Un tratto di strada dove in passato sono già avvenuti diversi sinistri.

La ricostruzione

Un pomeriggio drammatico per uno scontro tra più mezzi, rivelatosi poi fatale, uno schianto che è stato avvertito a distanza e che già faceva pensare al peggio.

Nel violento impatto sono entrati in collisione due auto, una Citroen C3e una Toyota Rav 4 che viaggiava verso sud, un camper e uno scooter Scarabeo Aprilia che viaggiavano in direzione Roma .

L'uomo sul mezzo a due ruote, Adelchi Fantaccione, 57 anni di Cassino, a causa dell'impatto è stato catapultato sull' asfalto, restando a terra. Ferite lievi invece per le altre persone rimaste coinvolte nel sinistro. Ad assistere l'uomo in attesa dei soccorsi alcune persone prontamente intervenute. Sul posto sono sopraggiunte nell'immediatezza un'ambulanza ed un'auto medica, con i sanitari che si sono immediatamente resi conto delle condizioni critiche dell'uomo, il quale ha riportato le conseguenze più gravi, tanto che è stato richiesto l'intervento di una eliambulanza.

Ma non essendoci le condizioni per scendere sul posto la stessa è stata fatta poi atterrare nello stadio Riciniello. Sul posto per i rilievi la polizia locale coadiuvata da carabinieri e polizia. Con l'ausilio della polizia locale di Formia e di Fondi il traffico pesante è stato deviato sull' Appia, con la Flacca rimasta chiusa per un paio d'ore circa.

Il ferito veniva quindi trasportato a bordo di un'ambulanza all'interno dell' impianto sportivo.

Lì i medici hanno cercato di stabilizzarlo, prodigandosi per salvarlo ma per il cassinate non c'è stato nulla da fare. Dell'accaduto, secondo quanto previsto, è stato avvisato il magistrato, quindi la salma è stata trasferita a Cassino, dove poi in serata si è proceduto al riconoscimento da parte dei familiari. La notizia, diffusasi rapidamente a Cassino, ha sconvolto tutti: Adelchi era molto conosciuto in città.