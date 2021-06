Fiuggi vuole tornare ad essere il salotto politico dell'Italia. Il segnale è arrivato oggi con l'apertura dei lavori della convention "Ritorno al futuro: il mondo che verrà". Due giorni di confronti e dibattiti che aprono un ciclo di eventi in programma per i prossimi mesi.

L'Italia ha voglia di ripartire e Fiuggi non vuole restare a guardare.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Baccarini, di Guido D'Amico e di Francesco Zicchieri, i riflettori sono stati puntati sugli interventi del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e del Ministro Mara Carfagna.

"Siamo pronti a ripartire -ha detto il presidente Zingaretti -E dobbiamo farlo sfruttando tutte le risorse che abbiamo a nostra disposizione. Il turismo, per il Lazio e per tutta l'Italia, è tra quelle principali. Oggi, con questo incontro, si rafforzano le basi per la ripartenza del Paese". Zingaretti ha poi fatto un cenno al Governo Draghi elogiandone l'operato. Al di là delle correnti politiche il Paese deve ripartire e per farlo bisogna essere uniti.

Una linea seguita anche dal Ministro Carfagna: "Per la prima volta ci sono le basi per unificare davvero l'Italia. Stiamo lavorando concretamente per accorciare i divari tra il nord e il sud -ha proseguito la Carfagna- Ci sono le risorse per la ripartenza e il premier Draghi è la persona giusta per dimostrare il cambio di passo dell'Italia".

Anche il Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta ha tracciato la rotta per la ricostruzione guardando alle risorse economiche che arrivano ed arriveranno dall'Europa: "È il momento del sogno per il nostro Paese perché stiamo uscendo dalla pandemia, al di là delle polemiche e delle varianti. Stiamo uscendo dalla crisi economica e in questo momento abbiamo un tasso di crescita del Pil doppio rispetto all'Europa. Non ci capitava da 20 anni e questa è la prova che il nostro Paese sta diventando credibile. Questo - ha proseguito Brunetta - Sta avvenendo grazie agli sforzi della nostra gente. Oggi c'è una sorta di liberazione. La cosa bella è che questa crescita è accompagnata da una voglia di cambiamento, di riforme e dobbiamo seguire questa ventata di ottimismo per ripartire".

Tanti gli interventi durante la prima giornata della kermesse. Se è vero che l'Italia è pronta a ripartire e se è vero che la ripartenza passa anche dal turismo, Fiuggi ha colto l'occasione per tornare ad affermare il suo ruolo nel panorama nazionale.

