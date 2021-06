Cinque nuovi positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Frosinone su un totale di 1093 tamponi. I negativizzati sono 21. Anche oggi altro zero alla voce

morti per Covid. Da dieci giorni di fila non si hanno vittime (4 in totale a giugno).

La situazione nei comuni

I cinque casi di oggi sono così divisi in provincia: tre positivi in più a Sora, uno a Monte San Giovanni Campano ed uno ad Alatri.

Il crollo dei contagi da metà marzo, in piena emergenza con la zona rossa, è ormai evidente e consolidato. Sempre in discesa anche il numero dei test analizzati. Con meno positivi scoperti, diminuisce l'esigenza di estendere l'attività di tracciamento.