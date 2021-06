Grave incidente questa mattina alle ore 7 a Colli, frazione di Monte San Giovanni Campano.

Scontro frontale sulla strada comunale tra una Fiat Punto condotta da una donna di Boville Ernica classe 1968 e un uomo di Monte San Giovanni Campano classe 1959 in sella a una moto.

Viaggiavano in direzioni opposte quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati.

Sul posto ambulanza ed eliambulanza.

Ad avere la peggio il motociclista trasportato all'ospedale Gemelli di Roma, mentre la bovillense è stata trasportata all'ospedale di Sora. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia stradale.

L'uomo, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.