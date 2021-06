Ritardi nell'approvazione del bilancio: il consigliere d'opposizione Marco Colucci attacca l'amministrazione del sindaco Marco Galli chiedendo le ragioni del temporeggiare, soprattutto se i conti sono a posto come garantito dall'assessore al ramo. «Se è vero quanto dichiarato dall'assessore al bilancio Vincenzo Cacciarella sui conti in ordine dell'ente, cosa sta ostacolando l'approvazione dello strumento di previsione? - chiede il consigliere Colucci - Nonostante la proroga a fine luglio dei termini per l'approvazione del documento contabile, se non ci sono problemi nelle casse del Comune, la domanda appare più che lecita: quali sono i motivi per cui l'amministrazione Galli non ha ancora portato in consiglio comunale la delibera?".

Colucci evidenzia come la maggior parte dei Comuni abbia ampiamente provveduto ad approvare il bilancio di previsione.

E continua a incalzare l'amministrazione cepranese: Che i conti del Comune fossero in ordine lo ha sottolineato lo stesso assessore con delega al bilancio, Vincenzo Cacciarella - insiste il consigliere di minoranza - In tanti ricordiamo i famosi manifesti affissi in campagna elettorale che proclamavano il roboante annuncio di aver risanato i conti comunali. E allora mi chiedo: dopo sette anni di gestione Galli, questi sono i risultati della grande operazione pubblicizzata dai membri della sua giunta?».

Colucci un sospetto ce l'ha: «Un bilancio che non viene messo a disposizione dei consiglieri comunali lascia pensare che il fallimento, difficile da ammettere per loro, sia forse già dietro l'angolo. E se non è così, allora ci aspettiamo di essere convocati in tempi brevi in consiglio comunale per esaminare la delibera». Il consigliere Colucci non risparmia bordate all'indirizzo dell'amministrazione guidata dal sindaco Galli e l'attacca sul fronte finanziario anche alla luce dell'attesa discussione del bilancio. Non solo conti ma frutto di scelte politiche, il bilancio rappresenta uno strumento primario la cui approvazione costituisce sicuramente un passaggio cruciale, per questo è così atteso anche dalla minoranza.