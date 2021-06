Yoga e Sla a Castel Sindici, abbellito dalle opere in uncinetto delle donne di "Un filo che unisce: da Trivento a Ceccano" Un binomio che l'Amministrazione Caligiore ha voluto patrocinare per portare l'attenzione sulla sclerosi laterale amiotrofica. L'evento, organizzato dall'Ads "Equilibrarsi" a favore dell'Aisla si svolgerà domani, sabato 19 giugno.

Due gli appuntamenti: alle 17 "Lo yoga per la Sla" con pratiche per adulti e bambini, intrattenimento bimbi e stand con vendita di gadget per la raccolta fondi a favore dell'Aisla. Alle 19 "Io corro per Aisla", corsa amatoriale lungo le principali strade del centro cittadino con partenza e arrivo a Castel Sindici. «Questa manifestazione - spiega Irene Cipriani, presidente di "Equilibrarsi" - rientra nel più ampio progetto di raccolta fondi on-line a favore dell'Aisla, attivo su piattaforma Facebook fino al 21, giorno fissato in tutto il mondo per la celebrazione del Global Day sulla Sla e della Giornata Internazionale dello yoga.

La pagina dedicata all'evento verrà alimentata con video-testimonianze di chi ogni giorno vive in prima persona o da vicino la sfida con questa malattia, insieme a pratiche yoga offerte da insegnanti che hanno scelto di contribuire alla causa. Insieme ai volontari e alla referente regionale della sezione Aisla Lazio e a moltissime persone che subito hanno mostrato il loro impegno nell'organizzazione dell'evento, invitiamo tutti a partecipare numerosi a questa iniziativa benefica».

«La manifestazione rappresenta per la comunità ceccanese il perfetto connubio tra sport e solidarietà - aggiunge il delegato allo Sport Diego Bruni - Insieme ad Irene siamo riusciti a sviluppare un evento davvero significativo che mette al centro una malattia rara la cui incidenza è di circa 1-3 casi ogni 100.000 abitanti all'anno. In Italia si stimano almeno 3.500 malati e 1.000 nuovi casi ogni anno.

Abbiamo cercato di rendere accogliente il nostro parco anche per i più piccoli. Ci saranno gadget e giochi per tutti i partecipanti con particolare ringraziamento alla sensibilità dell'azienda Thermo Fisher Scientific. Inoltre, voglio ringraziare Marco Colasanti, Michele Cristofanilli e Paolo Santacroce per la loro disponibilità e generosità. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid».

«Un evento importante quello di sabato perché unisce lo sport e la solidarietà con due obiettivi: raccogliere fondi per l'Aisla e di accendere i riflettori su una malattia rara - dichiara il sindaco Roberto Caligiore - Siamo fieri di organizzare questo tipo di eventi che segnano la ripresa, insieme ad altre importanti manifestazioni messe a segno nei giorni scorsi e riprendere così un percorso interrotto dalla pandemia. Un percorso di sport, salute e prevenzione che è stato ed è un cardine delle mie due consiliature».