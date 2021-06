L'associazione culturale "La Scarana", con il patrocinio del Comune, organizza per domenica prossima 20 giugno una giornata di "Trekking & Yoga" lungo il suggestivo sentiero de "La Fortezza". Un mix tra la fisicità del trekking e le pause dello yoga, in uno scenario mozzafiato. Quello che si vuole stimolare è un percorso all'interno di se stessi, grazie al contatto con la natura, riscoprendo i valori della cultura e della tradizione, fino a raggiungere un equilibrio e una pace interiori.

«La mente si apre, il cuore si riempie e l'animo si placa», è lo slogan dell'iniziativa di una delle associazioni locali più dinamiche, presieduta da Lucia Rossi. «Il percorso è seguito da Eleonora De Santis, delle Botteghe della Regina Camilla e si avvale delle lezioni di Manuela Micheletti, docente Yoga Allianel - ci dice la presidentessa - Si inserisce in un contesto di valorizzazione del borgo come spazio idoneo all'attività fisica e introspettiva. Un modo nuovo per promuoverlo. Siamo pronti a ripartire in totale sicurezza, per un'esperienza unica».

Questo il programma: alle 8, in piazza Iannucci, ci sarà la presentazione del Percorso fisico e meditativo; alle 8,15, la partenza per il percorso storico-culturale "La Fortezza"; alle 9,30, nella Rocca San Pietro, la prima lezione di yoga sull'ascolto del proprio corpo, con tecniche di respirazione. Quindi la degustazione di una tisana aromatica con dolci tipici prima della visita al centro storico tra monumenti e antichi mestieri, per terminare sul Belvedere di Sant'Oliva. Per info e prenotazioni: 349-5777580 e 351-5020885 o contattare "La Scarana".