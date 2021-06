"La ragazza che vidi vicino alla fermata dell'autobus era Serena Mollicone. Piangeva. E con lei c'era un ragazzo ma non so chi fosse. Non l'ho neppure focalizzato". Sono queste le parole in aula in questi momenti di Carmine Belli, testimone oggi nel processo Mollicone. Ascoltato per la prima volta nel 2001.

Quando Serena scompare e inizia uno dei casi più difficili anche solo da raccontare. Carmine Belli viene arrestato ingiustamente e assolto poi nei tre gradi di giudizio. Prima di entrare in aula non nasconde l'emozione. Ora sta ricostruendo quei momenti terribili