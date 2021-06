Una perdita d'acqua in contrada Casino Spani mesi fa aveva richiesto l'intervento degli operai addetti alle operazioni. Venne riparata ma l'asfalto non ripristinato ad hoc, come sostenuto da alcuni residenti e da come confermano le immagini fatte proprio da alcuni cittadini che stanno subendo grandi disagi.

Vennero posizionate delle transenne dagli operai, in attesa di tornare sul posto per il ripristino dei luoghi. Dopo tanta attesa alcuni abitanti hanno ricontattato l'azienda per riportare all'attenzione la problematica.

Circa una ventina di giorni fa è stato sistemato l'asfalto e ricoperta la grande buca ma è bastato poco e il problema si è ripresentato, con tanto di danni ad alcuni mezzi pesanti, uno dei quali era rimasto anche impantanato.

Ecco, dunque, un nuovo appello agli enti competenti affinché risolvano in maniera risolutiva la criticità tra l'altro proprio davanti ad un'abitazione. Diversi i disagi soprattutto per gli occupanti, anche per le persone che devono raggiungere l'abitazione, come portalettere, corrieri, operatori ecologici. Disagi anche per gli automobilisti che percorrono il tratto nella zona periferica della città di Veroli.



Il commento

«Confidiamo in un intervento risolutivo degli operai per mettere fine ai continui disagi - sottolinea un cittadino - La grossa buca è sotto gli occhi di tutti. È necessario intervenire per la messa in sicurezza e per il ripristino dell'asfalto. Rivolgiamo, pertanto, un nuovo appello. Tempestivo e risolutivo per mettere fine alle numerose criticità». «Nelle settimane scorse un mezzo pesante è rimasto anche impantanato - aggiunge un altro abitante - E poi la voragine si trova proprio davanti all'ingresso di un'abitazione». Forte, dunque, l'appello.