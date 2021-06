Dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia, riparte l'attività culturale legata al mondo del cinema grazie al "Centro studi ricerche e documentazione Marcello Mastroianni". Oggi pomeriggio, infatti, alle 17.45, si riunisce, nella sede di via Fiume, il consiglio direttivo del Centro per esaminare la redazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo 2021, con l'illustrazione a cura della presidente in carica, la professoressa Santina Pistilli, e la collaborazione del dirigente revisore dei conti Eleuterio Sera.

A seguire, alle ore 18, è fissata la convocazione dell'assemblea generale dei soci del Centro studi. All'ordine del giorno dei lavori assembleari figurano alcuni importanti argomenti. In primis la redazione della presidente Pistilli sulle attività svolte nel corso dell'anno 2020, con l'illustrazione dei progetti presentati alla Regione Lazio e a Mondoffice.

In programma, poi, i contatti con la giornalista Silvana Giacobini, autrice del libro "Marcello Mastroianni, l'uomo che amava le donne". Tra le attività programmate ci sono la partecipazione all'associazione Apassiferrati e l'iscrizione al "Ciociaria film festival". In discussione anche le dimissioni presentate di Rossana Evangelisti, revisore dei conti, con la successiva nomina del nuovo responsabile.

In coda ai lavori l'esame e l'approvazione del conto consuntivo 2020 e del bilancio previsionale 2021. Dopo la richiesta di tesseramento dei soci per l'anno 2021 saranno, quindi, vagliate le proposte per le attività da svolgere nel corso di quest'anno.

Per consentire il rispetto delle misure anti Covid, la riunione si terrà all'aperto nello spazio antistante il centro polifunzionale di via Fiume.