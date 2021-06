Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il decreto che definisce le modalità di rilascio delle certificazioni verdi digitali Covid-19 che «faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l'accesso alle strutture sanitarie assistenziali (Rsa) e gli spostamenti sul territorio nazionale». Con il green pass, dal 1° luglio, i cittadini della Ue potranno spostarsi liberamente all'interno dell'Unione europea.

Il certificato si può ottenere facilmente, tramite il sito dedicato, online dal 17 giugno, mentre i cittadini meno tecnologici potranno farsi aiutare dal medico curante o dal farmacista. Intanto, nel Lazio prosegue la diminuzione dei contagi: «su oltre 9.000 tamponi (-2.048) e oltre 15.000 antigenici per un totale di oltre 24.000 test, si registrano 119 nuovi casi positivi (-24), i decessi sono 8 (-3), i ricoverati sono 368 (-24) fa sapere l'assessore Alessio D'Amato I guariti sono 461, le terapie intensive sono 81 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,4% i casi a Roma città sono a quota 66. L'incidenza è scesa a 18 casi ogni 100.000 abitanti».

Questa la situazione nelle aziende sanitarie.

Asl Roma 1: 30 nuovicasi e1 decesso; Asl Roma2: 20 nuovicasi e 5 decessi;Asl Roma 3: 16 nuovi casi e zero decessi; Asl Roma 4: 3 nuovi casi e nessun decesso; Asl Roma 5: 23 nuovi casi e un decesso; Asl Roma 6: 10 nuovi casi e zero decessi. Nelle province si registrano 17 nuovi casi e si registra un solo decessonelle ultime24ore.

Nella Asl di Latina sono 13 i nuovi. Si registra 1 decesso. Nella Asl di Frosinone si registrano 2 nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Viterbo si registrano 2 nuovi casi e nessundecesso. Nella Asl di Rieti zero casi e zero decessi. In Italia, 1.325 nuovi contagi e 37 morti.Il tasso dipositività resta invariato allo 0,7%. Gli attuali positivi sono 98.608.