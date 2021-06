Ha preso il via il forum sulla ripartenza dell'Italia. Tanti i ministri e i personaggi illustri che hanno varcato l'ingresso della suggestiva location delle Terme di Bonifacio VIII che oggi e domani ospiterà "Ritorno al futuro - Il mondo che verrà".

Due giorni di dibattiti e confronti per progettare la ripartenza del Paese nell'era post pandemia e garantire il dialogo con i territori.

I ministri Mara Carfagna, Renato Brunetta, Stefano Patuanelli, Massimo Garavaglia, i viceministri Alessandra Todde e Ilaria Fontana, e ancora il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Segretario Generale della Farnesina Ettore Sequi, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il direttore di Civiltà Cattolica Antonio Spadaro, insieme a tante altre personalità, saranno i protagonisti di dibattiti e confronti.

Un'occasione per condividere con i territori e le varie parti sociali le nuove strategie di rilancio del Paese, per raccontare in quale direzione stiamo andando e come ridare slancio all'economia delle grandi città e dei piccoli centri.

"E' motivo d'orgoglio e vanto ospitare un Forum di così grande importanza e portata - ha commentato il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini - Una due giorni di riflessione e confronto su temi che vanno ad impattare sull'Italia e sul mondo che verrà, con lo sguardo rivolto a ciò che più preme: il futuro dei nostri figli nel post-pandemia. L'Italia è pesantemente colpita da una crisi economica che nessuno poteva prevedere, ma sono certo che che ce la faremo. Auguro a tutti gli ospiti - ha concluso il sindaco - un buon lavoro e un caloroso benvenuto a Fiuggi, dove l'ospitalità è da secoli stampata nel nostro Dna".

Proprio in questi momenti si sta entrando nel vivo dei lavori. Il presidente Zingaretti ha parlato delle riapertura e della ripartenza economica, con uno sguardo alle scelte del Governo Draghi.

A moderare le due giornate, organizzate dal Comune di Fiuggi e da Acqua e Terme di Fiuggi, saranno Andrea Pancani, Maria Elena Capitanio, Massimiliano Lenzi, Nunzia De Girolamo.