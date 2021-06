Due nuovi positivi in Ciociaria nelle ultime 24h su un totale di 342 tamponi. Un nuovo caso è di Pontecorvo ed uno di San Giovanni Incarico. I negativizzati sono 7.

Buone notizie anche sul fronte dei decessi: non si registrano vittime. Per il nono giorno di fila in provincia non ci sono decessi.



Tutti i valori dell'epidemia sono ai minimi da quando è cominciata la seconda ondata, pur con qualche

oscillazione, legata all'esiguità dei casi e dei tamponi rispetto a qualche mese fa.

Il confronto con ieri

Ieri piccolo salto in avanti dei contagi in provincia di Frosinone, ma ancora zero morti. E sono otto i

giorni consecutivi senza vittime. In 24 ore i nuovi casi, quasi tutti cluster familiari, passano da 5 a 15. Era dal 2 giugno (18 positivi) che non se ne registravano tanti tutti

insieme. Dei 15 nuovi positivi 4 sono di Cassino, 3 di San Vittore del Lazio, 2 di Arce e Monte San Giovanni Campano, 1 di Alatri, Cervaro, Piedimonte San Germano e Pontecorvo.