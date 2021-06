Grande successo della prima edizione della raccolta volontaria di rifiuti promossa dall'Aps Contrade Ripane.

Cumuli di scarti di ogni genere e dimensioni sono stati raccolti dai volontari che hanno partecipato all'iniziativa promossa per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Un appuntamento decisamente riuscito, che testimonia la sensibilità dei cittadini su determinati temi, visto che in tanti hanno risposto all'appello dell'Aps.

Purtroppo, gli incivili abbandonando i rifiuti selvaggiamente inquinano e determinano in alcuni casi gravi danni. Le raccolte straordinarie, quindi, sono importanti, come le iniziative volontarie di pulizia utili anche a diffondere la cultura dell'ambiente e dunque della salute. Prosegue l'impegno dell'Aps Contrade Ripane sul territorio, che dimostra tutto il suo impegno concreto in vari settori.