Approvato il progetto preliminare per la realizzazione di 18 blocchi di fondazione su cui realizzare altrettanti moduli per cappelle o in alternativa loculi in cappella.

La Giunta Ciccone ha deliberato l'intervento sulla base di quanto previsto nel piano cimiteriale in cui vengono individuate le zone da destinare alle nuove sepolture, le aree da ampliare e da destinare alla realizzazione delle nuove cappelle, previste nel cimitero storico a contorno dei vecchi campi di inumazione.

Prosegue, quindi, l'impegno dell'Amministrazione per garantire l'ampliamento del luogo sacro, dando risposte adeguate ai cittadini che chiedono nuovi loculi e cappelle. Il cimitero deve essere curato e disporre di adeguati spazi per la sepoltura. Pertanto, al piano approvato in Consiglio è seguita l'adozione degli atti necessari per realizzare gli interventi programmati.